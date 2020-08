COVID-19 : 12 nouveaux cas à Drummondville

12 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés à Drummondville au cours des deux derniers jours.

Il s'agit de la plus forte hausse des dernières semaines alors que 269 personnes ont maintenant été infectées par la maladie dans la ville et 329 dans toute la MRC depuis de début de la pandémie.

On signale cependant seulement 24 cas actifs présentement à travers le Centre-du-Québec et la Mauricie. 1 personne est hospitalisée en raison du coronavirus, une première depuis un certain temps.

1867 personnes sont maintenant rétablies de la maladie depuis le début de la pandémie dans toute la région sociosanitaire.

PLUS DE DÉPISTAGE SANS RENDEZ-VOUS

Une clinique de dépistage mobile à la COVID-19 est déployée à Drummondville.

Elle se tient pour les deux prochains jours près de la patinoire réfrigérée sur la rue des Forges de 9 h à 12 h et de 12 h 45 à 15 h. Les personnes qui se présenteront sur place doivent avoir en leur possession leur carte d'assurance maladie et leur carte d'hôpital, s'il y a lieu.

L'autre alternative qui s'offre demeure la prise de rendez-vous dans la clinique désignée à Drummondville via le 1-877-644-4545.

Le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec souhaite ainsi augmenter le nombre de tests avec la période estivale et les déplacements entre les régions.