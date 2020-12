COVID-19 : 2 décès supplémentaires pour la Mauricie/Centre-du-Québec

COVID-19 : deux décès supplémentaires en Mauricie/Centre-du-Québec.

Selon le CIUSSS MCQ, les décès sont survenus dans une ressource d'hébergement de la communauté et à domicile.

La situation dans les hôpitaux est stable avec une hospitalisation en moins pour un total de 45, dont 7 personnes aux soins intensifs.

L'Unité COVID-19 de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville compte 12 patients sur 14 lits disponibles.

Les deux lits de soins intensifs destinés aux patients atteints de la COVID-19 sont occupés.

La MRC de Drummond recense d'ailleurs aujourd'hui (mardi) 19 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Au Centre-du-Québec, il s'agit d'un total de 52 cas.

107 personnes se sont rétablies de la maladie au cours des 24 dernières heures en Mauricie/Centre-du-Québec.

Par ailleurs, le CIUSSS MCQ recense toujours des éclosions "active", mais sous contrôle à l'hôpital Sainte-Croix (Unité de médecine 6e et Unité de débordement 4e), au Centre d'hébergement Frederic-George-Heriot (Unité 1er et 2e ouest), au Centre d'hébergement Saint-Joseph à Drummondville, à la Résidence Jazz de Drummondville et à l'Auberge du Bon Conseil à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.