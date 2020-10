COVID-19 : 3 nouveaux décès, hospitalisations stables

Bien que les hospitalisations soit stables en Mauricie/Centre-du-Québec à 20, on déplore 3 nouveaux décès reliés à la COVID-19.

Au cours des dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 41 en Mauricie et de 22 au Centre-du-Québec dont 16 dans Drummond.

En région, 55 personnes se sont rétablies de la COVID-19.

DANS NOS ÉCOLES

Au scolaire, le Centre de services scolaire des Chênes répertorie 10 nouveaux cas de la COVID-19 aujourd'hui auprès de ses étudiants et son personnel.

Les cas touchent les écoles secondaire Jeanne-Mance, La Poudrière et Jean-Raimbault et les écoles primaires Christ-Roi, St-Étienne et Cyrille-Brassard.

En date d'aujourd'hui (vendredi), on recense 69 cas actifs de COVID-19 sur le territoire du CSS des Chênes.

18 groupes-classe sont présentement en retrait préventif. Les jeunes doivent suivre leur formation scolaire à la maison.