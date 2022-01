COVID-19 : certaine stabilité dans la région

Il y a toujours plus de 4 000 cas actifs de COVID-19 au Centre-du-Québec et en Mauricie présentement. Un peu plus de 200 hospitalisations sont répertoriées et 35 décès se sont ajoutés dans la dernière semaine.

Le CIUSSS-MCQ écarte maintenant la possibilité d'ouvrir un site non traditionnel de soins comme dans les vagues précédentes à l’École nationale de police de Québec (ENPQ), à Nicolet. L'organisation privilégie la création de places à même les installations ou dans certaines résidences privées pour y relocaliser temporairement les usagers.

DÉLESTAGE

Rappelons que la région est au niveau 4 de délestage depuis quelques jours, ce qui signifie que 50% des chirurgies (urgentes, semi-urgentes et oncologiques) sont maintenues.

Près de 1000 travailleurs de la santé de la région sont toujours absents en lien avec la COVID-19.