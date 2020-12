COVID-19 : certaines activités des hôpitaux réduites à 60%

Pour faire face à la crise de la COVID-19, le CIUSSS MCQ réduit à 60% diverses activités dans ses hôpitaux, dont celui de Drummondville.

Cette décision est prise en raison du taux d'occupation élevé des lits d'hospitalisation et de soins intensifs de la COVID-19, une augmentation des éclosions dans les résidences privées pour personnes âgées et dans les installations du CIUSSS MCQ et une faible marge de manoeuvre en matière de main-d'oeuvre.

Le plan de délestage du CIUSSS MCQ vise à diminuer les services réguliers, protéger les services essentiels (chirurgie urgence, DPJ, santé mentale...etc.) et consolider les services pour les soins aux gens qui ont contracté la COVID-19.

Le plan de délestage touche donc certains services du secteur de la chirurgie, des cliniques externes et de l'endoscopie.

Dr. Anne-Marie Grenier est directrice des services professionnels au CIUSSS MCQ.

"Toutes ces mesures-là, aussi avec la contribution d'autres services qui ont pu réorganiser pour libérer des ressources, bien va nous permettre d'avoir environ 80 personnes, infirmières et autres professionnels, pour venir combler, en partie en tout cas, les besoins de nos secteurs prioritaires qui sont les unités COVID, les soins intensifs, l'École nationale de police (site de soins COVID) et le soutien aux résidences pour personnes âgées."

60% DES ACTIVITÉS

À l'hôpital Sainte-Croix, on calcul environ 7 500 chirurgies en 2019-2020.

Un délestage de 40% des activités se traduit donc par environ 57 chirurgies de moins par semaine.





CLINIQUES EXTERNES ET ENDOSCOPIE

Le plan de délestage du CIUSSS MCQ prévoit aussi 437 visites en moins, par semaine, pour les cliniques externes et 68 visites en moins, par semaine, pour l'endoscopie de l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville. Le CIUSSS espère pouvoir reprendre un taux normal d'activités le plus rapidement possible.

N'HÉSITEZ PAS À VOIR UN PROFESSIONNEL

Le CIUSSS MCQ précise que ce plan de délestage ne réduit en rien l'offre de services pour les soins urgents et/ou prioritaires. Les gens ayant besoin de soins ne doivent pas hésiter à s'informer auprès du 811, à prendre contact avec leur médecin de famille et surtout à se présenter à l'urgence en cas de besoin.