COVID-19 : de belles innovations dans le grand Drummond

L'innovation poursuit son chemin dans les entreprises du grand Drummond.

L'équipe des Innovations paysagées Ladouceur a mis à profit leur savoir-faire pour aider à protéger les employés de l'alimentation et la clientèle.

L'entreprise de Drummondville a créé des dispositifs en Plexiglas en collaboration avec Soudure FL.

Claude Ladouceur, le président des Innovations paysagées Ladouceur " On se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ceux et celles qui étaient au front afin d'assurer les services essentiels. En allant faire nos courses, on s'est vite rendu compte que la population était mal protégée pour faire face à la pandémie. Voilà que l'expertise notre division structure Ladouceur a fait son œuvre. "

Plus de 560 portes et barrières en Plexiglas ont été fabriquées et installées en 10 jours pour 99 Maxi, de Maniwaki à New Richmond en Gaspésie.

D'autres projets similaires sont en cours de réalisation dans d'autres secteurs d'activités.