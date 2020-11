COVID-19 : de nouveaux cas, mais pas de nouveaux décès

Québec maintient les fermetures en zone rouge, incluant le grand Drummond, jusqu'au 23 novembre.

Plusieurs espéraient un allègement des restrictions, mais le gouvernement Legault maintient le cap devant les cas de la COVID-19 encore trop nombreux.

La Mauricie et le Centre-du-Québec font partie des régions du Québec où la situation est jugée "inquiétante" par les autorités.

On note dans la région des éclosions importantes dans les secteurs notamment de Trois-Rivières, Batiscan et Arthabaska.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Lanaudière et la Gaspésie sont aussi des régions sous haute surveillance.

Pour le bilan de la COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec, il n'y a pas de nouveau décès ou de nouvelle hospitalisation pour les 24 dernières heures. Deux personnes hospitalisées, sur un total de 24, ont toutefois été transférées aux soins intensifs.

Le CIUSSS MCQ enregistre 29 nouveaux cas du coronavirus en Mauricie et 23 nouveaux au Centre-du-Québec dont 7 dans la MRC de Drummond.

La Mauricie/Centre-du-Québec compte 3 235 cas confirmés de la COVID-19 depuis le 12 juillet dernier. Du nombre, 2 301 personnes sont rétablies.

Dre Marie Josée Godi, directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle au CIUSSS MCQ.

« Bien que le bilan du jour soit à la baisse, il est primordial que le respect des mesures sanitaires soit maintenu, notamment en limitant les rassemblements privés et suivant les consignes d’isolement de la santé publique. De plus, au fil des enquêtes épidémiologiques, nous avons remarqué que plusieurs personnes ayant des symptômes légers de la COVID-19 se présentent sur leurs lieux de travail et d'études. Cette pratique est particulièrement à risque en ce contexte de pandémie puisqu’une personne légèrement symptomatique peut avoir un niveau de contagiosité élevé. C'est pourquoi nous invitons la population à être attentif à l’apparition des symptômes compatibles à la COVID-19 et à ne pas les minimiser. Avec l’approche de la saison hivernale et des virus associés, il importe d’être encore plus vigilant à cet égard.»