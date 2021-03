COVID-19 : des données stables dans Drummond

Le faible taux de nouveaux cas de COVID-19 se maintient dans le grand Drummond. Seulement une douzaine de nouvelles personnes ont été infectées durant le week-end, dont 5 dans les 24 dernières heures.

Ces nouveaux cas se retrouvent à St-Cyrille-de-Wendover, Drummondville et St-Guillaume.

Le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec ne rapporte aucun nouveau décès sur son territoire dans la dernière journée en plus d'avoir une vingtaine de nouvelles personnes rétablies.

On signale également une dimunition de 7 cas actifs au Centre-du-Québec et une stabilisation des hospitalisations.

ENGOUEMENT POUR LA VACCINATION DE MASSE

La vaccination se poursuivra dans les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires au cours des prochains jours. Jusqu'à maintenant, 24 597 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la région sociosanitaire.

La prise de rendez-vous pour le début de la vaccination massive pour les 85 et plus se poursuit alors que plus de 50 % des places sont déjà prises.

Au dernier bilan en date de vendredi dernier (26 février), les deux premiers jours étaient comblés pour la clinique qui se tiendra au Centrexpo Cogeco de Drummondville. Elle débute le 18 mars et s'échelonnera au moins jusqu'au 6 avril.