COVID-19 : des médecins de Drummondville prennent la parole

Des médecins de Drummondville prennent la parole pour inciter les gens du grand Drummond à respecter les règles sanitaires imposées par Québec en raison de la COVID-19.

L'essentiel du message est d'éviter de mettre une trop forte pression sur le réseau de la santé et ses travailleurs.

Le Dr Marco Gallant est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville.

" Nos installations sont vieillissantes pour ne pas dire, pour une bonne partie, désuète. On a beaucoup des chambres à 4, beaucoup de chambres à 2, ce qu'on ne retrouve pas partout. On est obligé de les fermer. Naturellement, on comprend bien qu'en période pandémie on ne peut pas hospitaliser dans ces conditions-là, ça serait trop à risque de faire des éclosions d'infection. On se retrouve donc en plus de manquer de personnel, on manque de lit. Naturellement, on craint une transmission communautaire importante qui amènerait une augmentation des hospitalisations."

DES MILLIERS DE MALADIES À SOIGNER

Le Dr Jean-François Albert, chirurgien, souligne aussi que les diverses maladies, que l'on compte par milliers, n'ont pas disparu depuis la COVID-19 et qu'il faut aussi prévoir le temps et les équipes pour soigner ces patients.

" Quand le virus prend plus d'ampleur et qu'il prend de place dans nos hôpitaux, bien il y a du délestage : on arrête de faire de choses qui sont considérées comme moins urgente. Un patient va être délesté; au lieu d'attendre quelques mois pour avoir son traitement et retourner au travail, bien ça va être vraiment beaucoup de mois, voire des années. C'est ça qu'on veut éviter."

Les deux médecins et leur collègue urgentologue, Dr Isabelle Godin, ont aussi tenu à rappeler que malgré tout, les équipes de l'hôpital Sainte-Croix sont disponibles, jour et nuit, pour vous aider en cas de difficultés sérieuses avec votre santé et qu'il ne faut pas hésiter à consulter à l'hôpital.

Pour les problèmes de santé mineurs, il faut continuer à faire appel notamment à votre médecin de famille ou prendre des informations auprès d'Info Santé ou auprès de votre pharmacien.