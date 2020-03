COVID-19 : FAQ et mise à jour pour la Commission scolaire des Chênes

COVID-19 : la CSDC déploie des mesures pour informer son personnel et les parents dans le grand Drummond.

Le site Web de la Commission scolaire des Chênes abrite désormais les sections « Foire aux questions » et « Mise à jour ».

Le but est d'informer la population dans le cadre de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui sévit en ce moment.

La section « Foire aux questions » (FAQ) permettra de répondre aux interrogations les plus fréquentes dans le contexte actuel. La FAQ sera bonifiée au fur et à mesure que la situation évoluera. Des questions peuvent être posées à la CSDC via le covid-19@csdeschenes.qc.ca.

La section « Mise à jour » regoupe pour sa part différentes communications, notamment celles provenant des autorités gouvernementales en ce temps de pandémie.