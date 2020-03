COVID-19 : Fermeture du stationnement de la Promenade Rivia

Drummondville prend des mesures plus coercitives pour faire respecter les recommandations de la santé publique relativement à la COVID-19. Dès ce matin (jeudi), le stationnement de la promenade Rivia ne sera plus accessible pour éviter l'achalandage et les regroupements.

Les citoyens qui utilisent la promenade longeant la rivière St-François doivent à tout prix respecter la distance de deux mètres entre eux. Cela s'applique aussi sur les trottoirs. La Sûreté du Québec a dû intervenir à plusieurs reprises dans le secteur pour faire respecter les mesures. La Ville n'exclut pas la possibilité de fermer la promenade si les comportements de la population ne s'améliorent pas.

PLUSIEURS ENDROITS POUR PRENDRE L'AIR

Drummondville compte près de 150 parcs et espaces verts sur son territoire, il y a donc une panoplie de choix pour prendre l'air, mais sécuritairement, quitte à changer d'endroit si jamais trop de gens sont déjà sur place.

LE MAIRE GRONDIN FERA 3 MISES À JOUR PAR SEMAINE

Le maire Yves Grondin effectuera dorénavant deux points de presse hebdomadaires, les lundis et les vendredis, à 16 h en plus d'une prise de parole publique sur Facebook chaque mercredi.