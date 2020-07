COVID-19 : Hausse des tests à venir dans Drummond

Le volume de dépistage de la COVID-19 va augmenter dans le grand Drummond et le reste du territoire.

Pour ce faire, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec souhaite recruter une soixantaine de professionnels de la santé de différents milieux afin de prêter main-forte à ses équipes.

Titres d'emplois recherchés :

Les tests seront effectués dans les cliniques de dépistage de la COVID-19 et autres installations, principalement les CHSLD. Les professionnels intéressés bénéficieront d'une formation rémunérée, pourront travailler à temps complet ou partiel et recevront tout l'équipement nécessaire à leur protection.

Me Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques :

" Avec le déconfinement et la saison estivale, nous souhaitons agrandir notre équipe de professionnels afin d'augmenter les dépistages et offrir un accès facile et rapide à la population. Nous sollicitons la contribution d'un maximum de professionnels pour venir en renfort à nos équipes."