COVID-19 : la SDED gérera l'aide aux PME

C'est la Société de développement économique de Drummondville (SDED) qui gèrera le Fonds d'aide d'urgence pour les PME de la région.

1,7 millions $ seront dédiés aux entreprises de Drummond pour les appuyer face aux pertes financières et pour fournir des liquidités.

Martin Dupont, directeur général de la SDED "Grâce à ce financement temporaire, nous serons à même d'aider plusieurs petites entreprises de notre MRC. Notre personnel est maintenant disponible à traiter les demandes afin de rendre admissible le plus rapidement possible cette aide financière à nos PME."

La mesure vise les PME de tous les secteurs d'activités, y compris les coopératives et les entreprises de l'économie sociale ayant des activités marchandes. L'aide se fera sous forme d'un prêt ou d'une garantie de prêt pour atteindre un montant maximal de 50 000 $.

Carole Côté, préfète de MRC Drummond

"La crise que nous vivons affecte grandement de nombreuses petites et moyennes entreprises de la MRC de Drummond. Ce programme d'aide permettra à plusieurs d'entre elles de tenir le coup et de repartir sur des bases plus solides une fois la secousse passée."