COVID-19 : le Centre-du-Québec sera traité indépendamment

Le Centre-du-Québec sera considéré comme une région indépendante quant à l'évolution de la situation entourant la pandémie de COVID-19. Le président-directeur général du CIUSSS, Carol Fillion, a confirmé le tout lors d'une mise au point avec les municipalités, hier (lundi).

Le Centre-du-Québec pourrait ainsi ne pas avoir le même code de couleur du système d'alerte que la Mauricie.

Par ailleurs, le CIUSSS affirme que la situation est " préoccupante " avec la hausse du nombre de cas depuis quelques semaines alors que la Santé publique parle maintenant de deuxième vague à l'échelle nationale.

Alain Carrier, maire de Drummondville :

" Nous savons que les professionnels du CIUSSS continuent de suivre l'évolution de la situation de près, et cela était d'autant plus clair. De notre côté, nos professionnels du Service de sécurité incendie et sécurité civile demeurent mobilisés, en concertation avec le CIUSSS, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Sécurité publique, afin d'assurer la continuité de la prestation de service de la Ville pour les citoyens, comme ce fût le cas au printemps dernier. "