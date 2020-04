COVID-19 : le SIUCQ participe en prévention

Le Service d’intervention d’urgence civil du Québec (SIUCQ) secteur de Drummondville a dû adapter ses interventions en raison de la pandémie de coronavirus.

Une cinquantaine de bénévoles soutiennent les autorités comme les pompiers et les policiers lors de situations d'urgence.

Le SIUCQ a annulé ses rencontres de groupes et ses formations, mais continue de servir. Plusieurs protocoles de désinfection et de lavage du bâtiment, des véhicules et des équipements sont en place.

Benoit Lacoste, directeur général adjoint et responsable des relations publiques

« Nous n’avions pas des stocks suffisants de tous les équipements de protection individuelle requis pour faire face à cette pandémie et bien protéger nos intervenants volontaires. L’organisation tient à ce qu’ils retournent à la maison en santé et qu’ils puissent reprendre leur travail une fois tout ceci passé. Comme notre principale priorité est de les protéger, nous avons fait de notre possible pour acquérir les équipements de lavage et de désinfection supplémentaires, masques, gants, lunettes de protection et survêtements requis. Que ce soit au travers d’achats ou de dons reçus de bienfaiteurs locaux que nous en profitons pour remercier. »

PATROUILLES DE PRÉVENTION ET DE SURVEILLANCE

Depuis l'éclatement de la crise, ils effectuent des patrouilles de prévention et de surveillance récurrentes des municipalités qu'ils desservent. 3 à 4 équipes étaient présentes dans le grand Drummond le week-end dernier pour sensibiliser à ne pas faire de rassemblement dans les parcs et aires communautaires ainsi que respecter la distanciation sociale.