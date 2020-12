COVID-19 : le vaccin offert le 21 décembre en Mauricie/Centre-du-Québec

La période de vaccination contre la COVID-19 s'amorcera le 21 décembre pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Le CIUSSS MCQ n'a pu préciser le nombre de doses du vaccin qui sera disponible pour cette première semaine de vaccination, l'information serait à être confirmée par Québec.

Le choix des sites de vaccination est fait, par contre, le CIUSSS MCQ attend des autorisations pour les dévoiler.

Il y aura un site en Mauricie et un au Centre-du-Québec.

Le vaccin sera offert gratuitement, en 2 doses, espacées de 3 à 4 semaines. Le vaccin sera offert selon une liste de personnes prioritaires.

Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique :

Gracieuseté - CIUSSS-MCQ

" En premier, nous avons les résidents en CHSLD, ceux en résidences intermédiaires et les résidences de type familiales. Ensuite, les travailleurs du réseau de la santé en contact avec des usagers, en débutant par ceux qui travaillent directement auprès des personnes les plus vulnérables. Il s'agit, en ce moment, des personnes en CHSLD, ceux en centre hospitalier et les personnes qui travaillent dans les résidences privées. En 3e lieu, les personnes qui habitent dans les résidences privées."