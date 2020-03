COVID-19 : les ambulanciers demande la collaboration

Les paramédics du grand Drummond demandent la collaboration de la population en ces temps de pandémie de la COVID-19.

Lorsque vous appeler les services d'urgence, il est primordial d'indiquer aux répartiteurs s'il y a présence de symptômes s'apparentant au virus, un voyage récent, un isolement volontaire ou une mise en quarantaine d'une personne vivant sous le même toit.

Le directeur général de Dessercom, Maxime Laviolette, est en isolement volontaire. "(...) je tiens à remercier l'ensemble de nos professionnels qui sont au front à cette pandémie et qui risquent leur propre santé pour venir en aide à la population. "

Certains paramédics ont pris en charge et offert des soins à des patients suspectés ou atteints. Ils ont tous la formation et les équipements nécessaires pour intervenir à des cas d'infection, et ce, en assurant que toutes les procédures de sécurité soient respectées.

Des plans de contingence sont mis en branle par l'organisation dans le but de garantir un service de qualité pour la population selon l'évolution de la situation exceptionnelle.