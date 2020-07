COVID-19 : les nouveaux préposés débarquent dans les CHSLD

C'est demain (mardi) que les nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB) feront officiellement leur entrée dans les CHSLD du grand Drummond.

Ils sont plus de 358 stagiaires à avoir suivi la formation à travers tout le Centre-du-Québec et la Mauricie. Le Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau en a accueilli plusieurs. Après plus d'un mois d'études en classe à temps complet, les étudiants sont fins prêts à débuter leur formation pratique, et ce, jusqu'au 15 septembre.

Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques CIUSSS-MCQ :

" Cette aide est essentielle et arrive à point. Elle vient répondre à un besoin prioritaire de main-d'œuvre dans nos CHSLD grâce à des travailleurs qualifiés. En plus de contribuer rapidement à l'effort sanitaire, cette relève permettra de diminuer la pression sur les équipes, de permettre aux employés de prendre des congés, de stabiliser les horaires de travail et d'accroître davantage le sentiment de santé et mieux-être en favorisant la conciliation travail et vie personnelle."

ENGAGEMENT À TRAVAILLER 1 AN

Les étudiants doivent s'engager à travailler durant une période d'au moins un an à la fin de leur formation.

Le CIUSSS MCQ réitère de plus son engagement d'offrir, en respect des ententes déjà conclues avec le syndicat, du travail à temps complet à tous les PAB qui le désireront.