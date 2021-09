COVID-19 : les tests rapides dans les écoles du grand Drummond

Le Centre de services scolaire des Chênes s'apprête à recevoir un lot de tests rapides pour détecter la COVID-19.

Le Centre-du-Québec figure parmi les régions du Québec où le ministère de la Santé assurera un déploiement de ces tests.

Les tests rapides permettront de déceler si un élève qui développe des symptômes au cours de la journée est positif à la COVID-19.

Les écoles pourront donc prendre les mesures nécessaires en cas de résultat positif et ainsi éviter le plus possible la fermeture de classe.

Les parents des élèves du primaire des écoles du grand Drummond doivent donner leur consentement, par écrit, à ce type de test.

Le CSS des Chênes prévient d'ailleurs les parents, l'école ne doit pas devenir un centre de dépistage.

Si votre enfant présente des symptômes alors qu'il est à la maison, vous devez le garder à la maison et vous rendre dans un centre de dépistage désigné.

CSS des Chênes