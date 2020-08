COVID-19 : les travailleurs de labos craignent la 2e vague

Les technologistes médicaux du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec s'inquiètent de la possibilité d'une 2e vague de la COVID-19. Selon l'APTS, les laboratoires de la région, dont celui de Drummondville, fonctionnent déjà à plein régime.

Les technologistes médicaux se relaient jour et nuit, depuis plusieurs mois, afin d'analyser les tests de la COVID-19 ainsi que les tests dits "réguliers".

Selon Pascale L. Gingras, représentante pour l'APTS, les employés réussissent à faire leur travail dans un délai raisonnable, mais ce n'est pas sans sacrifices. La surcharge de travail entraine de l'épuisement, des heures supplémentaires et de nombreux refus de congés. Les travailleurs estiment qu'il sera difficile de faire face à une 2e vague de la COVID-19 particulièrement s'il faut accélérer les délais de traitement.

Au CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec, on précise que le recours aux heures supplémentaires dans les laboratoires n'est pas uniquement attribuable à la COVID-19, mais aussi à la période des vacances, des absences ponctuelles, des employés en arrêt de travail et de l'augmentation des heures d'ouverture dans les centres de prélèvements afin de répondre à la demande. Selon le CIUSSS MCQ, les analyses reliées à la COVID-19 représentent moins de 1% des analyses réalisées dans tous les laboratoires de son territoire.

Valérie Provencher, porte-parole du CIUSSS MCQ, estime d'ailleurs que la situation devrait s'améliorer sous peu pour les employés du laboratoire de Drummondville

" Pour l'hôpital Sainte-Croix spécifiquement, plusieurs retours de maladie et de retour de maternité ainsi que l'achèvement de la formation des nouveaux employés permettront de pallier la situation au cours des prochaines semaines. Nous avons également eu recours à d'autres titres d'emplois, dont un externe, trois hygiénistes dentaires, une audiologiste et une aide de service pour aider les technologistes médicaux dans certaines tâches dont les prélèvements COVID. Une stratégie de recrutement est aussi en cours avec des affichages à l'Ordre professionnel des technologies médicaux du Québec (OPTMQ), sur le site du CIUSSS MCQ et sur Santé Montréal. "