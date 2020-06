COVID-19 : pas de nouveau cas, mais hausse des tests dans Drummond

Il n'y a pas eu de nouveau cas de COVID-19 dans le grand Drummond cette semaine. 307 personnes ont été infectées par le coronavirus, dont 247 à Drummondville, depuis le début de la pandémie.

On dénombre désormais seulement 25 cas actifs à travers toute la Mauricie et le Centre-du-Québec soit une baisse de 16 depuis le week-end dernier. 1 800 personnes sont maintenant rétablies.

Le CIUSSS rapporte cependant un nouveau décès sur tout le territoire depuis lundi et il est survenu à domicile.

Un signe que la situation continue de se stabiliser, on ne dénombre plus de cas aux soins intensifs et les hospitalisations se maintiennent sous la barre de la dizaine depuis plusieurs jours.

HAUSSE D'ACHALANDAGE À LA CLINIQUE D'ÉVALUATION

La clinique désignée d'évaluation de Drummondville a connu une légère hausse d'achalandage au cours des derniers jours.

Il y a eu 284 tests de dépistages menés du 18 au 24 juin dernier, dont 37 le 24 juin, 67 le 23 juin et 51 le 22 juin. Pour sa part, la clinique de dépistage mobile a fait 58 tests entre le 18 et le 23 juin (fermé le 20 et 21 juin).

Selon le CIUSSS MCQ, cette hausse s'explique notamment par le fait que le ministère de la Santé a demandé à ce que les étudiants inscrits au nouveau programme de préposés en CHSLD passent un test de la COVID-19.

Le ministère de la Santé a aussi demandé que les employés asymptomatiques des installations hébergeant des clientèles vulnérables à la COVID-19 passent un test de dépistage. Il peut s'agir, par exemple, des ressources intermédiaires et des ressources de type familiales.



RAPPEL CONCERNANT LES TESTS DE DÉPISTAGES

Les tests de dépistages dans les cliniques désignées d'évaluation sont tous effectués sur rendez-vous.

Les gens doivent se présenter à la CDÉ 5 minutes maximum avant leur rendez-vous. Ils ne peuvent entrer avant.

Il est toujours possible pour les personnes présentant des symptômes de se faire dépister en composant le 1-877-644-4545.

Les CDÉ ont une capacité de 1000 à 1300 analyses d'échantillons par jour pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

En collbaoration avec Jennifer Gravel, journaliste Bell Média Drummondville