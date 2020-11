COVID-19 : peu de collaboration dans les enquêtes épidémiologiques

Le processus d'enquête épidémiologique n'est pas toujours simple en Mauricie/Centre-du-Québec.

Le CIUSSS MCQ déplore le peu de collaboration de certaines personnes testées positives à la COVID-19.

Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de la santé publique :

" Nous remarquons, dans le cadre des enquêtes, que certaines personnes sont difficiles à joindre et ne respectent pas les consignes d'isolement. Pour limiter la propagation du virus, il est nécessaire que les citoyens collaborent avec la Santé publique. En s'assurant d'être joignables, en préparant la liste de leurs contacts et en étant honnêtes face à leurs activités, les citoyens peuvent aider au travail des enquêteurs et collaborer à la lutte contre la COVID-19."