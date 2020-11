COVID-19 : plus de primes aux cadres du CIUSSS-MCQ

La crise de la COVID-19 fait grimper les primes des cadres du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

Selon Radio-Canada, en un peu plus de 6 mois, les gestionnaires ont reçu plus que le montant total des primes versées en 2018 et en 2019.

Comme tous les autres travailleurs de la santé, les cadres intérimaires reçoivent la prime COVID-19, soit 4% de leur salaire. Des primes sont aussi versées pour les gardes et pour ceux qui gèrent les unités de soins critiques, comme les soins intensifs ou l'urgence.

Le CIUSSS MCQ précise que les cadres ont dû augmenter considérablement leurs heures de travail pour répondre à la crise d'urgence sanitaire. Les primes sont versées pour des tâches qui vont au-delà des tâches normales d'un gestionnaire.

Depuis 2018, environ 650 cadres du réseau de la santé de la Mauricie/Centre-du-Québec se sont partagé près de 5 millions $ en primes.