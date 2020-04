COVID-19 : protocole pour voir un médecin dans Drummond

Le CIUSSS-MCQ rappelle la façon de faire si vous devez voir un médecin dans le grand Drummond.

Les gens ayant des symptômes possibles de COVID-19, de grippe ou de gastroentérite, peu importe si vous avez un médecin de famille ou non, doivent OBLIGATOIREMENT prendre rendez-vous au 1-877-644-4545 afin d'obtenir un rendez-vous soit à la clinique d'évaluation (CMAS - sous-sol du GMF AJC) ou directement à la clinique dépistage (stationnement de l'hôpital Sainte-Croix).

Si vous avez d'autres problèmes de santé et que vous avez un médecin de famille, appeler votre Groupe de médecin de famille (GMF). Si vous n'avez pas de médecin de famille et que vous devez voir un médecin (sauf pour les symptômes de COVID-19, grippe ou gastro), téléphonez au Guichet d'accès à un médecin de famille (1-844-313-2029) et on vous assignera un rendez-vous.

Le CIUSSS MCQ précise que cette façon de faire doit être respectée afin d'éviter les croisements entre les gens ayant des symptômes possibles de la COVID-19 et les gens en bonne santé.