COVID-19 : record de vaccination en Mauricie/Centre-du-Québec

Près de 30% de la population de la Mauricie/Centre-du-Québec a obtenu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Le CIUSSS MCQ souligne d'ailleurs une semaine record de 28 839 personnes vaccinées.

UN PAS DE PLUS VERS LA CIBLE

Le taux de vaccination se rapproche tranquillement de la cible du CIUSSS MCQ, soit 392 042 personnes vaccinées ce qui représente 75% de la population.

Les spécialistes estiment que cet objectif permettra de freiner suffisamment la transmission de la COVID-19.

La Mauricie/Centre-du-Québec compte environ 522 723 résidents(es).

Les groupes en cours de vaccination sont les personnes de 60 ans et plus, certains travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux, les personnes de moins de 60 ans considérées à très haut risque de complications de la COVID-19, les travailleurs en milieux à risque important d’éclosion et les personnes de 55 à 79 ans pour le vaccin AstraZeneca (sans rendez-vous et avec rendez-vous).

Dans le grand Drummond, la vaccination est possible au Centrexpo Cogeco de Drummondville ainsi que dans différentes pharmacies du territoire. Notez que les rendez-vous sont rapidement comblés. Des plages horaires sont ouvertes au fur et à mesure que le CIUSSS MCQ reçoit de nouvelles doses de vaccin.

BILAN QUOTIDIEN DU CIUSSS MCQ

Par ailleurs, journée stable pour les hospitalisations et les décès reliés à la COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec.

Le CIUSSS MCQ ne dénombre aucune nouvelle hospitalisation et aucun nouveau décès pour les 24 dernières heures.

17 personnes sont toujours soignées à l'hôpital en Mauricie/Centre-du-Québec en lien avec la COVID-19, dont 2 personnes aux soins intensifs.

Le bilan quotidien des cas de COVID-19 fait état de 17 nouveaux cas confirmés du virus pour la Mauricie et 20 pour le Centre-du-Québec pour un total de 37.

Pour la MRC de Drummond, il s'agit de 9 nouveaux cas confirmés de la COVID-19.