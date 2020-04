COVID-19 : seulement 2 nouveaux cas dans Drummond

177 dépistages positifs de la COVID-19 ont dorénavant été effectués dans le grand Drummond, soit une hausse de 2 cas en 24 h. Ces deux nouvelles personnes infectées sont drummondvilloises alors que Drummondville compte 141 cas.

St-Germain-de-Grantham et St-Cyrille-de-Wendover enregistrent respectivement 11 et 12 cas alors que les 13 autres personnes infectées sont situées à travers le reste des municipalités de la MRC.

Le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec rapport maintenant plus de 1156 cas confirmés dans la région. Il y a dorénavant seulement 2 cas aux soins intensifs et 71 hospitalisations, une baisse de 5 et 7.

La COVID-19 a provoqué 88 décès dans la région alors que 589 personnes sont rétablies depuis le début de la pandémie.

