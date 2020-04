COVID-19 : Umana produira des masques de protection

Une entreprise Drummondvilloise se lance dans la production de masque pour se protéger de la COVID-19. Il faut dire que la Santé publique recommande maintenant fortement le port du masque sans être obligatoire pour les citoyens.

Umana produira d'abord plus de 25 000 masques hebdomairement selon La Presse, mais le rythme devrait atteindre rapidement 40 000 par semaine puis encore plus en mai.

Ils seront fabriqués avec un produit fourni par Techni Textile qui s’active au lavage au chlore et dont la fibre permet de neutraliser certains virus et bactéries, 3 à 24 heures après le contact. Le tout a été spécialement breveté pour la cause atteignant un bon niveau de protection contre les liquides et les microorganismes tout en permettant la perméabilité à l'air.

Umana lance ainsi sa division Umana Protection qui s'ajoute aux autres divisions telles Umana Baby qui produit déjà des articles pour enfants.