COVID-19 : une brigade d'intervenants est déployée dans Drummond

Des brigades d'intervenants de la santé publique seront déployées dès demain Drummond, l'Érable et Arthabaska. Il s'agit d'une stratégie du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec pour combattre les cas "élevés" de la COVID-19 dans ses 2 territoires.

Les brigades iront à la rencontre des gens, dans divers lieux publics, afin de le sensibiliser à la situation fragile face à la COVID-19. Ils seront là aussi pour inviter les gens à se faire dépister au moindre symptôme, à respecter les mesures sanitaires et à se faire vacciner dès que possible.

Dans Drummond, les brigades seront déployées à Drummondville, Lefebvre, St-Cyrille-de-Wendover et St-Germain-de-Grantham.

Dre Marie-Josée Godi, directrice régionale de santé publique.

Bell Média / archives " Il ne faut pas attendre que la situation soit hors de contrôle avant d'agir. Les efforts de toute la population des MRC Drummond, de L'Érable et d'Arthabaska sont nécessaires pour améliorer la situation et éviter le palier rouge."

La sensibilisation semble par ailleurs porter fruit par rapport à la vaccination et au dépistage Drummond, L'Érable et Arthabaska. Au cours des deux derniers jours, les quelques 1158 doses supplémentaires du vaccin ont trouvé preneur à Victoriaville et Drummondville. Les cliniques de dépistage de ces deux villes étaient également à plein rendement.

BILAN QUOTIDIEN POUR LA MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC

Bond de 52 nouveaux cas de la COVID-19 aujourd'hui (vendredi) au Centre-du-Québec. Le CIUSSS MCQ indique qu'il y a du nombre14 nouveaux cas dans Drummond, 22 dans Arthabaska et 14 dans L'Érable.

Il y a également 15 nouveaux cas confirmés de la COVID-19 en Mauricie.

Le CIUSSS MCQ note une baisse de 2 hospitalisations pour un total de 8. Il n'y a pas de nouveau décès.