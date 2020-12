COVID-19 : une nouvelle façon de passer un test de dépistage

Une nouvelle méthode de dépistage de la COVID-19 fera son apparition dans le grand Drummond dans les prochains jours.

Le gargarisme sera accessible dès le 16 décembre à la clinique désignée de dépistage de Drummondville.

Pour réaliser ce type de prélèvement, la personne doit se gargariser avec une petite quantité d'eau de source naturelle, pendant un moment précis.

L'échantillon est ensuite recueilli dans un récipient, avant d'être analysé en laboratoire.

Le test par gargarisme pourra être offert à toutes les personnes de 6 ans et plus nécessitant un dépistage et aptes à se gargariser.

Pour être qualifiés à ce prélèvement, les usagers ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer ou mâcher de la gomme 15 minutes avant le prélèvement.

Si un dépistage est requis, la population est invitée à prendre rendez-vous en utilisant le portail "Clic Santé" ou en composant le 1 877 644-4545.