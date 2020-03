COVID-19 : une plateforme en ligne pour l'apprentissage des enfants

Une nouvelle plateforme pédagogique est en ligne pour les parents du grand Drummond.

Le service est offert par la Commission scolaire des Chênes afin de soutenir les enfants dans leurs apprentissages pendant la crise de la COVID-19.

Les infos sont disponibles dans la section " RESSOURCES POUR LES PARENTS ", sur le site Internet de la CSCDC.

Les parents y trouveront une grande variété de ressources pour accompagner leur enfant.

Michelle Moreau, directrice adjointe du Service des ressources éducatives

" Nous souhaitons vivement que ces outils soient utiles. Nous invitons les parents et élèves à visiter notre plateforme régulièrement, puisque nous procéderons fréquemment à des mises à jour. Nous remercions le personnel du Service des ressources éducatives aux jeunes (SREJ) de notre commission scolaire qui a élaboré cet outil qui, nous l'espérons, saura répondre aux besoins du plus grand nombre de parents et élèves. "