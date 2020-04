COVID-19 : une résidence pour aînée de Drummondville est touchée

Une seule résidence pour personnes ainées (RPA) est touchée, pour le moment, par la COVID-19 dans Drummond.

Selon la liste publiée par le gouvernement du Québec, il s'agit de la résidence Manoir Drummond, située à Drummondville.

En date du 13 avril 2020, un seul cas de COVID-19 aurait été répertorié. La situation n'est donc pas considérée comme à risque pour l'instant.

Le Manoir Drummond travaille en collaboration avec le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le ministère de la Santé juge que la pandémie de COVID-19 a mis 41 CHSLD et résidences privés du Québec en "situation critique".

Les milieux de vie codés "orange" ont entre 15% et 25% de cas de COVID-19 chez leurs résidents. Le code "rouge" signifie plus de 25% de cas.

Avec un seul cas, le Manoir Drummond est codé pour l'instant en "jaune", soit moins de 15% de sa clientèle atteinte de la maladie.

Le gouvernement du Québec déploie des efforts et des mesures pour venir en aide aux résidents et aux travailleurs de ces CHSLD et RPA.