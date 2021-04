COVID- 19 : vaccination sans rendez-vous pour AstraZeneca

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec rend disponible des sites de sans rendez-vous pour le vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19.

Il s'agit d'une demande du ministère de la Santé.

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec dispose actuellement de 11 000 doses du vaccin AstraZeneca. Le vaccin est offert aux gens âgés de 55 à 79 ans. Les gens du grand Drummond qui souhaitent recevoir ce vaccin spécifique peuvent se présenter vendredi et samedi au Centrexpo de Drummondville.

L'arrivage de doses du vaccin d'AstraZeneca permet également au CIUSSS MCQ de relancer la vaccination à domicile.

Par ailleurs, 12 000 plages horaires de vaccination seront sous peu disponibles via le site CLIC SANTÉ pour les gens âgés de 60 ans et plus.

Le CIUSSS MCQ a reçu cette semaine plus de 15 200 nouvelles doses du vaccin Pfizer et 2 000 autres doses sont attendues dès demain (jeudi).

L'organisation précise que d'ici vendredi, ce sont environ 100 000 personnes qui auront été vaccinées contre la COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec.

Ce nombre représente environ 20% de la population.

UN BILAN POSITIF, MALGRÉ TOUT

En point de presse, la directrice de la santé publique en Mauricie/Centre-du-Québec, Dr Marie-Josée Godi, a tenu à dire que la situation en lien avec la COVID-19 était positive à l'heure actuelle dans la région, mais qu'il fallait que tout le monde demeure vigilant.

Depuis 2 semaines, le CIUSSS MCQ remarque une légère hausse des nouveaux cas de COVID-19 et une légère hausse du nombre d'hospitalisations.

La hausse des cas de variant de la COVID-19 est toujours préoccupante.

En 15 jours, la Mauricie/Centre-du-Québec est passée de 15 cas de variants détectés par criblage à plus de 144.

En ce sens, le CIUSSS MCQ a demandé un rehaussement des interventions lors de cas détectés notamment dans les milieux de travail et les écoles.

CIUSSS MCQ

BILAN QUOTIDEN DES CAS DE LA COVID-19

Par ailleurs, il y a 18 nouveaux cas confirmés de COVID-19 aujourd'hui (mercredi) en Mauricie/Centre-du-Québec. Il s'agit de 8 cas pour la Mauricie et 10 pour le Centre-du-Québec, dont 3 dans la MRC de Drummond.

Le CIUSSS MCQ rapporte une baisse de 3 hospitalisations au cours des 24h dernières heures. 10 personnes sont toujours soignées à l'hôpital en lien avec la COVID-19.

Selon les données du CIUSSS MCQ, il n'y a pas de nouveaux décès reliés au coronavirus dans la région.