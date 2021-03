COVID-19 : zone orange, bilan et vaccination

Nous sommes officiellement en zone orange aujourd'hui (lundi). Ça signifie entre autres que les restaurants et les gyms peuvent rouvrir leurs portes.

Quant au couvre-feu, il passe de 20h à 21h30 jusqu'à 5h le lendemain matin, mais les rassemblements intérieurs demeurent interdits.

Les salles de spectacle sont de nouveau accessibles au public, le port du masque d’intervention et la distanciation physique entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse sont évidemment obligatoires. Les cinémas peuvent reprendre les ventes de popcorn !

Alors que les piscines sont ouvertes, les spas, eux, doivent demeurer fermés. À l'école, les activités parascolaires en présentiel qui sont actuellement suspendues pourront reprendre à compter de lundi prochain, en groupe-classe uniquement.

DERNIER BILAN STABLE

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 demeure faible dans le grand Drummond. Au dernier bilan, 5 nouvelles personnes infectées ont été répertoriées à Drummondville et St-Bonaventure.

Il y a présentement 90 cas actifs au Centre-du-Québec et 5 nouvelles personnes rétablies de la madie au cours de la dernière journée. Toujours aucun cas d'associé aux variants dans la région.

Les hospitalisations sont stables dans la région alors qu'on ne signale pas de nouveau décès sur tout le territoire du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec.

VACCINATION

La vaccination contre la COVID-19 devrait être complétée au cours des prochaines heures dans les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires de la région. Le CIUSSS MCQ indiquait que tous les résidents devaient avoir été vaccinés durant le week-end alors que les employés devraient recevoir leur dose au plus tard en début de semaine.

Un peu plus de 27 000 personnes ont été vaccinées jusqu'à maintenant en Mauricie/Centre-du-Québec.

Le rythme devrait augmenter à compter de la semaine prochaine avec le début de la vaccination massive. La clinique au Centrexpo Cogeco de Drummondville débutera le 18 mars prochain et devrait s'échelonner jusqu'au 6 avril. Elle est destinée seulement aux personnes de 80 ans et plus ainsi que leurs proches aidants de plus de 70 ans.