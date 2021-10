Craintes de bris de service à la DPJ de Drummondville

La vaccination obligatoire chez les travailleurs de la santé et des services sociaux met en péril des services de la DPJ à Drummondville.

C'est le 15 octobre que le décret sur la vaccination obligatoire adopté par Québec entrera en vigueur pour les travailleurs de la santé/services sociaux.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de la Mauricie/Centre-du-Québec (APTS MCQ) sonne l'alarme.

L'équipe 13-18 ans de la protection de la jeunesse à Drummondville verra 5 employés quittés le 15 octobre parce qu'ils n'ont pas fourni de preuve vaccinale. À ces départs s'ajoute l'absence de 7 autres personnes salariées qui sont actuellement en assurance salaire. Donc, au total, 12 personnes manqueront à l'appel au 15 octobre 2021 sur une équipe de 17 travailleurs.

" C'est extrêmement préoccupant pour les familles et on craint qu'il soit encore plus difficile d'assurer la sécurité des enfants les plus vulnérables de notre société, qui sont au cœur de la mission des centres jeunesse. L'ensemble de la mission centre jeunesse est en grande pénurie de main-d'œuvre depuis des années, il sera extrêmement difficile pour l'employeur de faire des mouvements de personnel sans risquer de mettre d'autres équipes en bris de service. Depuis mars 2020, les intervenants apportent leur aide auprès des familles de ces enfants sans causer d'éclosion, et ce, grâce aux moyens de protection individuels nécessaires. Tout à coup, ces mesures ne seront plus suffisantes le 15 octobre. Est-ce que le risque de contagion justifie vraiment la privation de suivi des enfants qui sont dans une situation précaire? " - Manon Hamel, directrice syndicale APTS MCQ représentant les centres jeunesse.

Istockphoto/champja

REPOUSSER LA DATE LIMITE

L'APTS MCQ demande au gouvernement du Québec de repousser la date limite pour la vaccination obligatoire des employés de la santé/services sociaux. Le syndicat estime qu'il en va de la santé et la sécurité des Québécois.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) représente plus de 5 000 personnes en Mauricie/Centre-du-Québec. Ces membres offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention.