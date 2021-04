Créez votre propre Marche pour la Sclérose en plaques

Vous êtes invités à créer votre propre marche en appui à la Société canadienne de sclérose en plaques (SP) du Centre-du-Québec. Le mois de mai sera le mois de sensibiliser pour la cause.

L'organisation invite la population à faire l'initiative d'une marche SP le 30 mai prochain, car l'événement ne peut pas se tenir en raison des mesures sanitaires.

En échange, les participants peuvent recevoir des dons qui seront remis pour soutenir la recherche et les services aux membres de la région. L'objectif vise à amasser 10 000$ alors que 20 % du montant a déjà été amassé.

" Même à distance, nous nous mobiliserons pour rappeler aux personnes touchées par la sclérose en plaques qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte contre la maladie. Cette année, nous marcherons chacun dans notre quartier pour amasser des fonds afin de stopper la SP. Les personnes intéressées peuvent créer une équipe ou faire un don en appuyant une équipe régionale. Qu'importe le montant, chaque contribution revêt une importance capitale pour la cause. " - Marie-Josée Boucher, directrice générale de la Société canadienne de la sclérose en plaques du Centre-du-Québec.

QU'EST-CE QUE LA SCLÉROSE EN PLAQUES ?

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune marquée par une succession de poussées et de rémissions. Aucun traitement ne permet actuellement de vaincre cette maladie, mais certains traitements existants permettent toutefois de diminuer la fréquence et l'intensité des symptômes (fatigue extrême, troubles visuels, douleur, vertiges et des pertes d'équilibre, de mémoire ou encore de l'engourdissement).

Environ une personne sur 400 vit avec cette maladie qui affecte trois fois plus de femmes que d'hommes. Il s'agit de la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada.