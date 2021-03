Crimes sexuels : 8 ans de prison pour Stéphane St-Louis

Accusé de crimes sexuels, le Drummondvillois Stéphane St-Louis écope de 8 ans de prison.

La sentence a été prononcée aujourd'hui (mardi) par la juge Danielle Côté de la Cour du Québec au palais de justice de Drummondville.

La Couronne réclamait une peine d'emprisonnement de 12 ans alors que la défense plaidait pour une sentence de 6 ans de prison.

Éric Beaupré, Vingt 55

4 CHEFS D'ACCUSATION

St-Louis a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de contacts sexuels et de 2 chefs d'accusation d'incitation à des contacts sexuels. L'homme de 44 ans a posé ces gestes entre septembre 2016 et décembre 2017 à Drummondville. Les victimes étaient âgées de moins de 16 ans. Il a notamment réclamé des fellations de la part des deux victimes en plus de toucher leurs parties intimes et de tenter de les pénétrer.

Un arrêt conditionnel a été prononcé pour les accusations d'agression sexuelle.

Une ordonnance de non-publication a été ordonnée dans ce dossier afin de protéger l'identité des victimes.

LES FACTEURS ATTÉNUANTS SONT RARES

Lors du prononcé de la sentence, la juge Danielle Côté a soulevé peu de facteurs atténuants, mais plusieurs facteurs aggravants, dont l'abus de confiance, l'âge des victimes ainsi que la durée et la fréquence des gestes fautifs.

Elle a aussi mis en lumière les impacts négatifs des gestes posés par St-Louis sur les jeunes victimes dont la colère, les comportements violents, le manque de confiance, le peu d'ouverture aux autres et leur sommeil largement perturbé.

Istoke.com/monkeybusinessimages

DES CONDITIONS POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Outre la peine de prison, la juge Danielle Côté impose aussi plusieurs conditions à Stéphane St-Louis.

Il lui est interdit d'entrer en contact avec les victimes, il doit fournir un échantillon d'ADN et s'inscrire à vie au Registre des délinquants sexuels.

La peine prononcée lui interdit aussi, pour 10 ans, de se trouver dans des endroits fréquentés par des jeunes de moins de 16 ans tels que des parcs publics, des garderies, sur le terrain d'écoles ou de centre communautaires.

Il lui est également interdit, pour 10 ans, d'occuper un emploi ou de faire du bénévolat dans un endroit qui le mettrait en contact avec des jeunes.