Crimes sexuels : acquittement pour l'un des dossiers de René Bergeron

Confronté à 3 procès pour de présumés crimes sexuels, René Bergeron, 51 ans de Victoriaville, a été acquitté dans un premier dossier.

Selon La Nouvelle-Union, l'homme est donc acquitté des accusations d’agression sexuelle et de voies de fait auxquelles il faisait face.

CRÉDIBILITÉ Et FIABILITÉ

Dans son jugement, la juge Dominique Slater de la Cour du Québec a soulevé un manque de crédibilité dans les propos de l'accusé ainsi qu'un manque de transparence dans son témoignage. Elle a souligné qu'elle ne croyait pas la version de l'accusé sur plusieurs aspects.

Toutefois, la juge Slater a aussi soulevé un problème de fiabilité dans le témoignage de la plaignante et plusieurs imprécisions dans les souvenirs reliés à l'évènement reproché à René Bergeron et survenu le 6 décembre 2020 à Warwick.

La plaignante affirmait avoir été agressée sexuellement par René Bergeron dans sa voiture dans un secteur boisé de Warwick.

La juge Dominique Slater a précisé que le verdict rendu n'affirme pas que la victime a menti, mais qu'à la suite de l’évaluation de l’ensemble de la preuve présentée, un doute raisonnable existe à l’égard des faits reprochés à l’accusé.

DEUX AUTRES PROCÈS

René Bergeron doit subir 2 autres procès pour des crimes sexuels et autres accusations. L'un doit avoir lieu le 8 septembre 2021 au palais de justice de Victoriaville et l'autre les 2 et 3 décembre 2021.