Crimes sexuels : Capellan de nouveau acquitté

Jugé pour un dossier de crimes sexuels, Yonmanuel Perez Capellan est de nouveau acquitté.

Le résident de Drummondville, âgé de 41 ans, était accusé de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et agression sexuelle.

La plaignante affirmait avoir été agressée entre 2003 et 2008, dans la région de Montréal, alors qu'elle était mineure.

Après avoir entendu plusieurs témoignages au procès, la juge assignée au dossier a fait le choix d'acquitter Capellan sur les 3 chefs d'accusation. Rappelons du coup que l'homme a été libéré de 4 autres accusations de nature sexuelle dans ce même dossier en 2018.

Bien qu'elle soit sensible au courage de la plaignante, la juge affirme qu'elle ne peut ignorer les contradictions émanant de son témoignage.

Selon elle, les contractions étaient nombreuses et touchaient notamment la fréquence, la nature et le contexte des agressions. La juge précise que son jugement ne veut pas dire que les gestes n'ont pas été commis, mais qu'il y a un doute raisonnable, et qu'en ce sens, elle ne peut condamner Yonmanuel Perez Capellan.

Notons qu'une ordonnance de non-publication a été ordonnée par le tribunal dans cette affaire afin de protéger l'identité de la plaignante. Cette ordonnance nous empêche de donner certains détails relatifs au procès et au jugement.

En mars dernier, Capellan a été acquitté relativement à des dossiers de crimes sexuels sur des mineures. Il faisait alors face à 19 chefs d'accusation. Trois plaignantes de moins de 16 ans affirmaient alors avoir été agressées entre 2012 et 2016 à Drummondville et St-Majorique.