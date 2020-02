Crise du recyclage : pas de problèmes majeurs à Drummondville

Malgré la crise qui secoue l'industrie du recyclage, le Centre de tri de Drummondville trouve preneurs pour toutes ses matières recyclables.

Les marchés asiatiques, dont la Chine, ont restreint leurs importations de matières recyclables en raison d'une trop forte contamination des produits.

Récupéraction Centre-du-Québec a investi environ 8M$ depuis 2012 afin de moderniser ses équipements et ainsi répondre aux exigences de l'industrie.

Le centre de tri de Drummondville est toutefois affecté par la chute des prix. Des ententes avec les municipalités ont dû être renégociées pour y faire face.

Récupéraction Centre-du-Québec reçoit environ 30 000 tonnes de matières recyclables par année venant des MRC de Drummond, d'Acton, des Maskoutains et de Sorel-Tracy. Du lot, environ 12% sont des produits non recyclables redirigés directement vers le centre de tri.

Le directeur général de Récupéraction Centre-du-Québec, Daniel Lemay, parle de l'importance de bien faire le recyclage à la maison.

"On insiste continuellement dans la sensibilisation pour que les gens mettent les choses le plus en vrac possible dans le bac. On répète souvent de vider le publisac et de faire des sacs de sacs et non pas envoyer tout ça individuellement. Il faut se fier à la charte des matières recyclables."