Croissance et rentabilité pour Promutuel Centre-Sud

Promutuel Assurance Centre-Sud a dévoilé un résultat d'assurance de plus de 58 827 000 $ pour son dernier exercice financier. Le tout a été présenté dernièrement aux membres-assurés lors d'une assemblée annuelle virtuelle.

C’est en combinant les résultats de vente avec les résultats se rapportant aux indemnités versées aux membres-assurés sinistrés en 2019 que la Société mutuelle dégage un profit d’assurance.

Guylaine Romanesky, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud :

« Dans les conditions difficiles qu’a connues le marché au cours de l’année dernière, c’est une immense fierté pour nous d’annoncer ces résultats. Nous sommes grandement motivés à poursuivre nos efforts dans ce sens tout en appuyant nos membres-assurés et notre collectivité dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie. »

Lors de sinistres, la raison d’être de Promutuel Assurance Centre-Sud et ses valeurs mutualistes prennent tout leur sens, surtout à une époque où l’augmentation constante du nombre d’événements météorologiques extrêmes et de leur intensité crée des conditions difficiles pour ses membres-assurés. La hausse importante des réclamations et des coûts moyens liés à celles-ci a par ailleurs marqué l’année 2019. La Société mutuelle a ainsi versé un total de 39 238 000 $ en indemnités au cours de la dernière année, ce qui porte son taux de sinistres à 69 %.

Fidèle à ses valeurs mutualistes, Promutuel Assurance Centre-Sud a remis en 2019 un total de 305 793 $ en dons et commandites pour appuyer des causes et des activités importantes dans la région.