CSDC : pas de récupération de matériel de sitôt

Vous ne pourrez pas récupérer le matériel scolaire et les effets personnels de vos enfants de sitôt. La Commission scolaire des Chênes suspend jusqu'à nouvel ordre l'opération qui devait se dérouler dans les prochains jours.

C'est une directive du ministère de l'Éducation en raison de l'évolution de la COVID-19.

Les parents et les enseignants ne peuvent plus se présenter dans les établissements scolaires lors que les membres de directions le peuvent seulement dans des circonstances exceptionnelles.

Bernard Bauthier, secrétaire général et directeur adjoint du Service des communications de la Commission scolaire des Chênes



" Notre Service des ressources éducatives aux jeunes, de concert avec toutes les directions d'établissement, était prêt à faire le nécessaire pour accommoder les parents et élèves désireux de récupérer des effets personnels essentiels. Nous nous apprêtions à mettre le processus en branle, selon des règles très strictes. Tout comme le ministre Roberge, nous sommes conscients des inconvénients dans les circonstances. Toutefois, la santé et la sécurité des parents, des élèves et des membres de notre personnel doivent primer sur toute autre considération. "