Cure de rajeunissement pour le Centre Léo-Paul Therrien

Le Centre Léo-Paul Therrien à Notre-Dame-du-Bon-Conseil subira une cure de rajeunissement dans les prochains mois.

500 000 $ seront investis pour refaire les douches et les vestiaires, le remplacement du système de chauffage et l'ajout d'un système de climatisation, ainsi que la rénovation du local de croquet ainsi que des portiques d'entrée.

Des aides financières des gouvernements fédéraux et provinciaux viennent d'être confirmées alors que la municipalité assumera 35 % de la facture.

" Quoi de plus agréable que de pratiquer nos activités récréatives dans un environnement sain et refait au goût du jour. Il est important de moderniser nos infrastructures récréatives afin d'attirer plus de gens et d'ainsi participer à combler les nombreux emplois de nos industries et commerces de la région. Des installations sécuritaires et adaptées aux dernières normes en vigueur assureront du plaisir pour tous et je me réjouis d'y contribuer "

Gracieuseté

- Sébastien Schneeberger, député de Drummond - Bois-Francs et leader adjoint du gouvernement

POUR CONTINUER D'ATTIRER LES FAMILLES

La mise à niveau du centre construit il y a près de 40 ans était nécessaire pour répondre à la demande des nombreuses familles qui s'établissent à Notre-Dame-du-Bon-Conseil depuis les dernières années.

Les travaux débuteront dans les prochaines semaines pour se terminer d'ici l'été 2022.