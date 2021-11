Cyberpédophiles : un enseignant de Drummondville arrêté

Un enseignant et musicien de Drummondville a été arrêté dans une vaste opération policière contre des cyberpédophiles.

Jean-Michel Fontaine figure parmi la liste des 26 arrestations menées par la division des enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur internet de la Sûreté du Québec.

Jean-Michel Fontaine

Courtoisie

Le Centre de service scolaire des Chênes confirme que l'individu a été relevé de ses fonctions. L'organisation avait procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires avant son embauche et il n'en possédait aucun.

"Le Centre de services scolaire tient à rassurer les parents de ses élèves de même que les membres de son personnel qu'il met tout en œuvre pour assurer à toutes et tous un environnement sain et sécuritaire. On comprendra que lorsqu'il détient des informations lui laissant croire qu'il pourrait y avoir un risque, c'est sans équivoque qu'il intervient. "