De l'aide pour du verdissement à Drummondville

Le verdissement du quartier St-Joseph et du centre-ville de Drummondville pourra s'effectuer dans les prochaines années.

1 million $ vient d'être consenti au projet "Coup de fraîcheur du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ).

L'objectif est de verdir des espaces collectifs au cours des trois prochaines années pour diminuer les effets néfastes des îlots de chaleur urbains.

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement

" Le Centre-du-Québec est déjà touché de diverses façons par les changements climatiques. À Drummondville seulement, on prévoit que le nombre annuel de jours de chaleur extrême triplera en moins de 30 ans. Il nous faut protéger les populations des épisodes de chaleur accablante surmultipliés par nos infrastructures d'asphalte et de béton dans nos centres-villes. "

Des arbres, des arbustes et des potagers seront notamment implantés.

Les premiers aménagements seront réalisés dans la cour de l'école Saint-Joseph près des rues Saint-Marcel et Saint-Jean et sur le terrain du centre administratif du Centre de services scolaire des Chênes, près des rues des Écoles et des Forges.

Le projet misera sur la participation des citoyens qui habitent ou qui fréquentent les secteurs concernés autant dans la planification des travaux que dans l'entretien des aménagements.