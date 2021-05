De plus en plus de jeunes s'informent sur l'identité de genre

Drummond souligne la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Le changement de sexe est une réalité de plus en plus connue, même s'il reste du chemin à faire surtout quant à l'information et l'éducation sur l'identité de genre.

Les organismes veulent continuer de sensibiliser la population sur les propos sexistes ou de faire connaître les particularités.

Certains attendraient la retraite avant de faire le grand changement afin d'éviter le possiblement jugement au travail alors que d'autres sont poussés par le changement en raison de l'incapacité de vivre le rôle de père ou de mère.

La pandémie aura provoqué une recrudescence de demande d'informations sur le sujet chez les jeunes.

"Les gens avaient plus le temps de faire une introspection, donc on a eu une importante hausse des jeunes dans les écoles qui nous appelaient pour avoir de l'information, mais aussi pour savoir s'ils avaient le droit de s'afficher en tant que personnes trans ou non binaire. (...) on a fait au-dessus de 200 accueils de nouvelles personnes chez nous."

Gracieuseté

- Valérie Bélisle, coordonnatrice pour Trans Mauricie/Centre-du-Québec

DES FORMATIONS EN MILIEU DE TRAVAIL ET PLUS

L'organisme prévoit plusieurs activités cette semaine pour démystifier la réalité des personnes trans, notamment à Drummondville. Des formations en milieu de travail, des interventions individualisées et des rencontres virtuelles sont aussi au programme.