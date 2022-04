Début de la saison des chantiers routiers à Drummondville

Les importants chantiers routiers à Drummondville débuteront dans les prochains jours. Plus de 15 millions $ y sont investis cette année pour des travaux d'aqueduc, d'asphaltage ou d'éclairage.

23 kilomètres de rues seront refaits à travers la ville dans les prochains mois.

PAVAGE

Le pavage sera notamment refait sur les boulevards Allard et St-Charles en plus des rues Brousseau, Comeau, des Forges, Lafontaine et St-Georges. Les nouvelles rues Cabernet, du Merlot, du Mauzac, Descartes, Gaillard, Bizet et Offenbach se verront aussi asphaltées et éclairées.

Ville de Drummondville

La circulation locale demeurera permise sur les rues concernées par ces chantiers.

TRAVAUX D'AQUEDUC

Des travaux d'infrastructures souterraines (aqueduc et autres) sont aussi prévus, entre autres, à la Place Bonnevile, la rue Cormier, le boulevard Allard et le secteur la Coulée.

EN DÉTAILS :