38 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés, hier (jeudi), dans le bilan de la MRC Drummond. Il s'agit d'une légère hausse comparativement au reste de la semaine.

454 cas actifs sont présentement répertoriés au Centre-du-Québec, soit une faible augmentation de 7 cas. Le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec rapporte une augmentation des hospitalisations et sept nouveaux décès sur son territoire.

On dénote aussi 47 cas actuellement dans les établissements du Centre de services scolaire des Chênes.

DÉBUT DE LA VACCINATION AU CENTRE FREDERICK-GEORGE-HERIOT

Les éclosions dans les CHSLD et résidences privées pour aînés de Drummondville semblent cependant de plus en plus sous contrôle. C'est ce qui permet de débuter la vaccination au Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot.

Le cap des 10 000 personnes vaccinées vient d'être franchi en Mauricie/Centre-du-Québec, surtout des résidents et employés en CHSLD. Il reste plus de 4 300 travailleurs prioritaires à vacciner dans les prochains jours.