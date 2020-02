Début des moyens de pression dans des garderies de Drummond

La grève dans les garderies en milieu familial s'amorce ce matin (vendredi) aux quatre coins du Québec, dont dans Drummond. Le mouvement touche près de 200 services éducatifs en milieu familial, régis et subventionnés, dans Drummond et près de 500 au Centre-du-Québec.

Les garderies ouvriront 15 minutes plus tard chaque vendredi. Ce délai s'additionnera durant 8 semaines, jusqu'à l'ouverture 2h plus tard que l'heure normale. Les responsables en services éducatifs en milieu familial ont aussi en main une journée et une demi-journée de grève à appliquer au moment opportun.

Elles réclament un salaire de 16,75 $ l'heure versus les 12,42 $ actuellement.

Les RSE demandent aussi des ressources financières pour que les intervenantes puissent accomplir un portrait périodique de l'enfant et la possibilité d'accueillir plus d'un enfant ayant des besoins particuliers.