Début des travaux majeurs en mai pour la rue Saint-Georges

Drummondville amorcera au début de mai les travaux de réfection d'infrastructures et d'aménagements de la rue Saint-Georges.

Les travaux, situés entre le boulevard Saint-Joseph et le pont de la Traverse et sur une petite partie de la rue Newton, se termineront en octobre.

Le plan de travail prévoit la mise à jour des réseaux souterrains d'aqueduc et d'égouts, la reconstruction des fondations de rue et de la chaussée, le réaménagement de la rue Saint-Georges et des diverses intersections du secteur, la reconstruction des trottoirs et du corridor de mobilité active hors chaussée, la mise à niveau de la signalisation et de l'éclairage et l'ajout de plantations.

Il s'agit d'un chantier de 6,8M$ dont un montant de 1,8M$ provient d'une subvention du gouvernement du Québec.

Ville de Drummondville

ENTRAVES À PRÉVOIR

La circulation sera extrêmement limitée dans le secteur des travaux : les usagers du réseau routier sont invités à éviter ce coin autant que possible.

Il est conseillé d'utiliser l'autoroute Jean-Lesage (autoroute 20) pour contourner cette entrave, particulièrement aux heures de pointe.

Le pont du Curé-Marchand demeure également ouvert pour permettre le transit entre le centre-ville et le secteur Saint-Charles.