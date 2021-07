Début du plus important chantier de l'histoire de Drummondville

Le début de la construction de la nouvelle usine de traitement de l'eau potable à Drummondville peut officiellement débuter. La circulation est d'ailleurs déviée dans le secteur de la rue Poirier et du boulevard Mercure, le temps des travaux.

La nouvelle usine sera aménagée tout juste à côté de l'actuelle. Il s'agit du plus important chantier d'infrastructure de l'histoire de la ville. 80 millions $ sont investis, dont un peu plus de 32 millions $ proviennent des gouvernements fédéraux et provinciaux.

POUR DOUBLER LA CAPACITÉ

Les nouveaux équipements permettront de régler les problématiques reliées au goût et à l'odeur grâce au procédé d'ozonation et de filtration biologique. Le débit de la nouvelle usine passera de près de 55 000 mètres cubes (m3) à près de 75 000 m3 et même 90 000 m3 par jour d'ici 30 ans.

Tous ces travaux bénéficieront également aux résidents de St-Germain-de-Grantham, St-Majorique et St-Cyrille-de-Wendover qui sont aussi desservis par le réseau d'aqueduc de Drummondville.

EN FONCTION D'ICI 2 ANS

La nouvelle usine devrait entrer en fonction au cours de l'année 2023. L'actuelle usine construite en 1925 sera démantelée à la fin des travaux.